Scappa con le borse dei turisti lasciate sotto l’ombrellone arrestata a Lido di Savio

Una giornata di relax sotto il sole di Lido di Savio si è trasformata in un episodio di cronaca: una donna, sospettata di aver sottratto borse con effetti personali ai turisti, è stata prontamente fermata dai carabinieri. La vicenda mette in luce quanto la sicurezza delle nostre spiagge sia fondamentale per garantire momenti di svago senza preoccupazioni. La notizia ci ricorda che la tutela dei beni e della tranquillità di tutti resta una priorità imprescindibile.

Lido di Savio (Ravenna), 13 giugno 2025 – E’ ritenuta responsabile del furto, messo a segno presso uno stabilimento balneare di Lido di Savio, di alcune borse contenenti effetti personali. Stiamo parlando della 41enne rumena che ieri mattina è stata arrestata dai carabinieri della Stazione di Savio. I militari sono intervenuti su richiesta al 112 da parte del titolare dello stabilimento poiché una donna, dopo essersi impossessata di alcune borse personali lasciate sotto gli ombrelloni da alcuni turisti, si stava dando alla fuga. Immediatamente intercettata dal personale dell’Arma, la donna è stata portata in caserma e dichiarata in arresto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scappa con le borse dei turisti lasciate sotto l’ombrellone, arrestata a Lido di Savio

