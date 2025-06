Scadenza Imu quando pagare la prima rata | stangata da 9,7 miliardi

Il 16 giugno si avvicina: è la data da ricordare per il pagamento della prima rata dell'IMU, la tassa sulla casa che ormai pesa come una stangata da 97 miliardi di euro. Se possiedi una seconda casa, sappi che questa scadenza riguarda anche te, con alcune eccezioni. La tariffa varia a seconda del Comune e della proprietà. Perché affrontare questa scadenza senza stress? Scopri tutte le opzioni disponibili, tra cui il pagamento in un’unica soluzione per evitare sorprese.

Il 16 giugno scade il termine per il pagamento della prima rata dell’ Imu, l’imposta municipale unica, la principale tassa sulla casa in Italia. La devono pagare i proprietari di seconde case, tranne alcune eccezioni, e il suo importo varia molto a seconda del comune in cui si trova l’abitazione e della casa stessa. La seconda rata verrà versata a dicembre, ma esiste anche la possibilità di pagare la tassa in una rata unica, immediatamente, anche se questa opzione non presenta nessun particolare vantaggio dal punto di vista economico. Imu in arrivo, stangata da quasi 10 miliardi. In Italia i proprietari di case che dovranno pagare l’Imu sono circa 25 milioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Scadenza Imu, quando pagare la prima rata: stangata da 9,7 miliardi

