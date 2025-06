Sbatte con la moto contro un guardrail morta dopo una settimana in ospedale

Un tragico incidente sull'autostrada A4 a Verona ha spezzato la vita di Nadia Lepore, rimasta gravemente ferita dopo uno scontro con un guardrail. Dopo sette giorni di lotta in ospedale, il suo cuore si è fermato, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. La vicenda ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante, spingendoci a riflettere sulla sicurezza stradale e sulla fragilità dell’esistenza.

È deceduta dopo sette giorni di coma la donna rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 2 giugno scorso sul tratto veronese dell'autostrada A4. La vittima Si è spenta il 9 giugno scorso all'ospedale di Borgo Trento di Verona Nadia Lepore, la donna che viaggiava insieme al marito. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Sbatte con la moto contro un guardrail, morta dopo una settimana in ospedale

