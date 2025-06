Savona zaino pieno di cocaina e pistola con colpo in canna | 24enne arrestato in zona Fornaci

A Savona, un blitz shock scuote la zona delle Fornaci: un 24enne è stato arrestato con un vero e proprio arsenale nelle mani. Con 1,7 kg di cocaina e una pistola con il colpo in canna sequestrati, le autorità hanno smantellato un pericoloso giro di droga e armi. Un intervento deciso che sottolinea l’impegno nella lotta contro la criminalità e la tutela della sicurezza pubblica.

A Savona, un giovane di 24 anni è stato arrestato per spaccio e ricettazione di un'arma. Sequestrati 1,7 kg di cocaina e una pistola. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Savona, zaino pieno di cocaina e pistola con colpo in canna: 24enne arrestato in zona Fornaci

