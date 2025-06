Sara Pedri nessun colpevole Tateo autoritario e nulla più

Il caso di Sara Pedri, giovane ginecologa forlivese scomparsa nel nulla nel 2021, ha suscitato un’ondata di attenzione mediatica e dibattiti accesi. Tuttavia, il giudice di Trento sottolinea come gli atti processuali non evidenzino responsabilità penale, avallando l’ipotesi del suicidio. Una vicenda complessa, che invita a riflettere sulle sfumature della giustizia e sulla delicata intersezione tra verità e media.

Forlì, 13 giugno 2025 – “Una triste vicenda diventata un’onda mediatica. ma gli atti processuali non restituiscono una responsabilità penale.”. Il giudice dell’udienza preliminare di Trento, Marco Tamburrino, appone così il suo sigillo al caso Sara Pedri, la 31enne ginecologa forlivese scomparsa nel nulla il 4 marzo 2021. Per la procura la dottoressa si sarebbe suicidata, gettandosi nelle acque del lago di Santa Giustina, sempre in Trentino, perché non avrebbe più retto al clima di “vessazioni e intimidazioni” – così si era pronunciata la procura trentina – all’interno del reparto. Il corpo di Sara non è mai stato ritrovato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sara Pedri, nessun colpevole. “Tateo autoritario e nulla più”

