sapori e tradizioni tra gli stand arrosticini il ritorno della sagra

Un’occasione imperdibile per assaporare i veri gusti della tradizione ferrarese, immersi in un’atmosfera calda e conviviale. La sagra ’Arrosticini nel Chiostro’ torna nel 2025, portando con sé il fascino delle tradizioni, il gusto autentico degli arrosticini e la gioia di condividere momenti speciali tra amici e familiari. Preparatevi a un’esperienza culinaria indimenticabile, dove ogni morso racconta la storia del territorio e il cuore della sua gente.

Il profumo di una terra, il piacere di ritrovarsi per qualche sera tra gli stand. Tradizioni e amicizia, piatti doc e quattro chiacchiere. Ritorna per l’edizione 2025 la sagra ’Arrosticini nel chiostro’, manifestazione presentata dalla Contrada Rione San Paolo, nello splendido sito del Chiostro Piccolo di San Paolo, in via Boccaleone 19 a Ferrara. La manifestazione offrirà agli ospiti un menù ricco e vario. Si spazia dai piatti tipici ferraresi, come cappellacci e cappelletti, al fiore all’occhiello della sagra. Ovvero, gli arrosticini di pecora originali abruzzesi. In più verranno serviti piatti di carne di maiale: grigliata, ’scettro’, ’spada’, e piatti di carne ovina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it