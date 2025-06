Santo Carlo Acutis c’è la nuova data di canonizzazione Cerimonia insieme a Pier Giorgio Frassati | chi è

Il 7 settembre 2025, Milano e il mondo intero si preparano a celebrare un evento storico: la canonizzazione di Santo Carlo Acutis, il giovane milanese che ha rivoluzionato il modo di vivere la fede nell’era digitale. Con lui sarà canonizzato anche Pier Giorgio Frassati, esempio di dedizione e altruismo. Un momento di grande spiritualità che unirà tradizione e modernità, ricordando il potere della fede e della tecnologia nel nostro tempo.

Milano, 13 giugno 2025 – Carlo Acutis: ecco la nuova data della cerimonia a Città del Vaticano in cui sarà proclamato santo. Papa Leone XIV, nel suo primo Concistoro ordinario pubblico, ha stabilito che il giovane milanese morto a 15 anni nell’ottobre 2006, verrà santificato domenica 7 settembre 2025. Insieme al “patrono” di internet verrà insignito dell’onore massimo per la Chiesa Pier Giorgio Frassati, beato torinese, anche lui morto giovanissimo, a 24 anni, nel 1925. Il rinvio. Papa Francesco aveva inizialmente annunciato l a canonizzazione del Beato Carlo Acutis durante il Giubileo degli adolescenti, in programma per il 27 aprile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Santo Carlo Acutis, c’è la nuova data di canonizzazione. Cerimonia insieme a Pier Giorgio Frassati: chi è

