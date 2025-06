Santanchè | Il governo Meloni è il primo esecutivo nella storia d’Italia a dare centralità al turismo

Il governo Meloni si distingue come il primo nella storia italiana a mettere il turismo al centro della propria agenda, riconoscendone il ruolo strategico per l'economia del Paese. Con una visione industriale e una forte attenzione al dialogo con le Regioni, questa svolta promette di valorizzare le eccellenze locali e di aprire nuove opportunità di crescita. Un passo deciso verso un futuro più ricco e sostenibile per il settore turistico nazionale.

Daniela Santanchè PESCARA – “Il governo Meloni è il primo esecutivo nella storia d’Italia a dare centralità al turismo, messo al centro del programma elettorale e dell’agenda politica, con una visione industriale e dando rilevanza assoluta al dialogo, al confronto e alla collaborazione con le Regioni. Tanto che in Abruzzo il ministero del Turismo ha stanziato oltre 12 milioni di euro, per montagna, piccoli Comuni a vocazione turistica e sostenibilità, per lo sviluppo di un comparto essenziale per il benessere economico dei territori e dell’intera nazione”. Lo ha affermato la ministra del turismo Daniela Santanchè intervenendo in collegamento telefonico all’incontro “Valorizzare l’Italia con il Governo Meloni”, organizzato a Pescara dal dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia Abruzzo, guidato da Ivano Ortelli. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Santanchè: “Il governo Meloni è il primo esecutivo nella storia d’Italia a dare centralità al turismo”

In questa notizia si parla di: governo - meloni - primo - esecutivo

Governo, da Conte a Meloni, come cambiano i rapporti col Parlamento - L'analisi di Bistoncini Partners offre un'illuminante panoramica sui trend attuali dell'attività legislativa in Italia.

La misura, che dovrebbe scattare dal primo ottobre, è stata approvata a Roma dall’esecutivo Meloni e viene contestata in Lombardia con una mozione Vai su Facebook

TUTTI IN PIEDI PER GAZA Se Governo e maggioranza Meloni restano seduti, noi ci alzeremo in piedi. Il M5S come sempre c'è e sta lavorando in queste ore per mobilitazioni corali e di piazza contro il genocidio in corso a Gaza, contro la condotta criminale di Vai su X

CS TURISMO- REPORT INCONTRO 'VALORIZZARE L'ITALIA CON IL GOVERNO MELONI' - LA NOTA + FOTO; TURISMO: SANTANCHE’, “IN ABRUZZO STANZIATI 12 MLN, GOVERNO MELONI PRIMO A DARE CENTRALITA; Dal taglio del cuneo alla natalità, due anni di Governo Meloni in dieci punti.

Santanchè: “Il governo Meloni è il primo esecutivo nella storia d’Italia a dare centralità al turismo” - "Il governo Meloni è il primo esecutivo nella storia d'Italia a dare centralità al turismo, messo al centro del programma elettorale e ... Lo riporta lopinionista.it

TURISMO: SANTANCHE’, “IN ABRUZZO STANZIATI 12 MLN, GOVERNO MELONI PRIMO A DARE CENTRALITA'” - PESCARA – “Il governo Meloni è il primo esecutivo nella storia d’Italia a dare centralità al turismo, messo al centro del programma elettorale e dell’agenda politica, con una visione industriale e dan ... Secondo abruzzoweb.it

IL SECONDO TEMPO DEL GOVERNO MELONI - L’esito dei cinque referendum segna la fine del primo tempo della legislatura. opinione.it scrive