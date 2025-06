Santa Sofia domenica incontro all’ex centro sportivo La Pergola

Domenica 15 giugno alle ore 10,30 all’ex centro sportivo La Pergola di Santa Sofia, sarà presentato il nuovo percorso politico-tecnico per la riqualificazione dell’area adiacente alla provinciale del Carnaio. Un’occasione imperdibile per cittadini e stakeholder di scoprire come trasformare questo spazio storico, frequentato dagli anni Ottanta, in un punto di riferimento moderno e vivibile. La presentazione sarà il primo passo verso un futuro più sostenibile e partecipato.

Sarà presentato domenica 15 giugno alle ore 10,30 all’ex centro sportivo La Pergola di Santa Sofia il percorso politico - tecnico avviato per la riqualificazione dell’area che sorge a fianco della provinciale del Carnaio, vicino all’Istituto Comprensivo e al parcheggio Karl Marx. Un’area molto frequentata dagli inizi degli anni Ottanta per la presenza, insieme al ristorante, della piscina scoperta e di un campo da tennis. La presentazione sarà un walk-shop nell’area del progetto con una visita itinerante accompagnati dai progettisti dello Studio Pier Currà Architettura di Cesena e gli amministratori comunali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Santa Sofia, domenica incontro all’ex centro sportivo La Pergola

In questa notizia si parla di: santa - sofia - domenica - centro

Accademia Santa Sofia, il 17 maggio protagonista il violino di Riccardo Zamuner - Sabato 17 maggio, alle ore 20, l'Auditorium Sant'Agostino di Benevento ospiterà un nuovo affascinante concerto dell'Accademia di Santa Sofia.

DOMENICA 15 GIUGNO primo appuntamento con Aspettando ‘Di Strada In Strada’ di Pro Loco Santa Sofia a Ridracoli e Biserno, in concomitanza con la Festa dell'Acqua di Romagna Acque: Agriturismo “Il Molino” ore 11:30 Electrotarocchi Live Music Dig Vai su Facebook

Milano | Centro Storico – Cantiere riqualificazione Via Santa Sofia: maggio 2025; Chiesa Santa Sofia a Benevento, boom di matrimoni: c'è l’incognita lavori; Camion trancia i cavi del tram in centro a Milano tra Corso Italia e Santa Sofia: traffico in tilt e disagi.

Santa Sofia, la patrona ora si festeggia di domenica Riporta corriereromagna.it: Da quest’anno la tradizionale fiera di Santa Lucia, patrona di Santa Sofia ci celebra la domenica successiva alla ricorrenza del 13 dicembre.