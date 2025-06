Santa la danza che unisce le arti e l' ombra di Cattelan

Santa è molto più di una semplice performance: è un viaggio tra arti, storie e emozioni che si svolge nel cuore di Reggio Emilia, unendo danza, arte visiva e narrazione. Questo spettacolo site-specific, co-prodotto da importanti realtà come Aterballetto e Sanpapié, invita il pubblico a scoprire un luogo simbolo della città attraverso un racconto multidisciplinare. Un’esperienza unica che trasforma lo spazio e il tempo, lasciando un’impronta indelebile nella memoria di chi vi partecipa.

Reggio Emilia, 13 giu. (askanews) - Un luogo simbolo della storia di Reggio Emilia e una racconto multidisciplinare che lo attraversa. Questo potrebbe essere un modo di definire "Santa", opera site specific che va in scena a Reggiane Parco Innovazione co-prodotta dal Centro Coreografico Nazionale Aterballetto e dalla Compagnia Sanpapié, con la voce narrante di Nicolas Ballario e opere di Maurizio Cattelan. In realtà a definire l'esperienza che si vive dentro l'ex spazio industriale, simbolo anche di lotte e occupazioni operaie, è soprattutto la danza, che guida il percorso del pubblico, che genera un fluido vivo di narrazione corporea e crea la dimensione profonda e non verbale di un esserci che abbraccia la performance, l'architettura e le stesse opere di Cattelan. 🔗 Leggi su Quotidiano.net