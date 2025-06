Santa Croce sull' Arno lavori di riparazione all' acquedotto in via Cavour | modifiche al traffico

A Santa Croce sull'Arno, si annunciano importanti lavori di riparazione all'acquedotto in via Cavour, promossi da Acque Spa. L'intervento, previsto per lunedì 16 giugno alle 8, potrebbe essere posticipato in caso di maltempo. Questi lavori comporteranno alcune modifiche temporanee alla viabilità , al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio. Restate aggiornati per scoprire come queste novità influenzeranno la vostra giornata.

