Sanremo 2026 si prepara a conquistare il cuore degli italiani dal 24 al 28 febbraio, con una programmazione studiata per massimizzare il successo e l’attenzione. La Rai ha scelto queste date strategiche, evitando sovrapposizioni con le Olimpiadi di Milano-Cortina, che si concluderanno il 22 febbraio. Un’edizione imperdibile, pronta a regalare emozioni e musica indimenticabile. E mentre il sipario si alza, il countdown è già iniziato: il festival si avvicina!

Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. Sono queste le date individuate dalla Rai per la prossima kermesse, secondo quanto apprende LaPresse. La prima serata dovrebbe quindi svolgersi martedì 24 febbraio e l’ultima sabato 28. Questo consentirà di evitare accavallamenti con le Olimpiadi di Milano-Cortina, che termineranno il 22 febbraio, altro evento su cui la Rai punta molto. Il 6 marzo è poi previsto l’inizio delle Paralimpiadi invernali. Il Festival e le Olimpiadi di Milano-Cortina. Il Festival, quindi, sarebbe inserito nel mezzo dei due eventi sportivi. La settimana scelta per la kermesse canora verrà portata ai palinsesti, che verranno discussi nel Cda del 26 giugno prossimo, in programma a Napoli, dove il giorno dopo verrà presentata la programmazione autunnale del servizio pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sanremo 2026, ecco le date della Rai per il Festival

