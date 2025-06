Sanremo 2026 ci sono le date | ecco quando si terrà il Festival

Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia tra le date più strategiche, dal 24 al 28 febbraio, per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi di Milano-Cortina e le Paralimpiadi successive. Un equilibrio perfetto tra musica e sport, che promette di catturare l’attenzione di milioni di appassionati. La decisione definitiva sarà presa nel cda Rai del 26 giugno, lasciando tutti con l’anticipazione di un evento imperdibile.

Il Festival di Sanremo 2026 dovrebbe tenersi dal 24 al 28 febbraio. Sarebbero queste le date individuate dalla Rai, secondo quanto riportato da LaPresse, per evitare accavallamenti con le Olimpiadi di Milano-Cortina che termineranno il 22 febbraio. Il 6 marzo inizieranno poi le Paralimpiadi, dunque la kermesse musicale verrebbe inserita nel mezzo dei due eventi sportivi. La decisione finale verrà presa durante il cda Rai del 26 giugno e ufficializzata il giorno successivo alla presentazione dei palinsesti a Napoli. Questo a condizione che la Commissione di valutazione del Comune di Sanremo ritenga congrua l'offerta presentata dalla Rai per organizzare e trasmettere il Festival per le edizioni 2026, 2027 e 2028.

