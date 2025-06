Sannio Digital Day | transizione concreta e sostenibile verso il futuro della manifattura e dei servizi

Il Sannio Digital Day si appresta a diventare il palcoscenico ideale per scoprire come la trasformazione digitale possa guidare un futuro più sostenibile e competitivo per imprese e servizi. Promosso da Intelligentia Srl e Digiweb & Events Srl, l’evento del 17 giugno 2025 presso Confindustria Benevento offrirà insight, networking e soluzioni innovative in ottica Industria 4.0 e 5.0. È il momento di abbracciare il cambiamento e costruire insieme un domani più efficiente e responsabile.

Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà martedì 17 giugno 2025 presso la sede di Confindustria Benevento il SANNIO DIGITAL DAY, evento di networking promosso da Intelligentia Srl e Digiweb & Events Srl, dedicato alla trasformazione digitale delle imprese e dei servizi, con un focus particolare sulla sostenibilità e sull’efficienza industriale in ottica Industria 4.0 e 5.0. La giornata si aprirà alle 8:30 con la registrazione dei partecipanti e un caffè di benvenuto, per poi entrare nel vivo con i saluti istituzionali di Clementina Donisi, Vicepresidente di Confindustria Benevento e Presidente della Piccola Industria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sannio Digital Day: transizione concreta e sostenibile verso il futuro della manifattura e dei servizi

In questa notizia si parla di: sannio - digital - servizi - transizione

` ` “Esprimo un sentito ringraziamento alla consigliera delegata all'Agenda Digitale e Innovazione Marika Mignone e al dirigent Vai su Facebook

Transizione digitale concreta e sostenibile verso il futuro: l'iniziativa; SANNIO DIGITAL DAY: a Benevento il futuro della manifattura e dei servizi è già presente; Mimit, finanziati ulteriori 10 progetti pilota proposti da soggetti responsabili di Patti territoriali.

Transizione digitale concreta e sostenibile verso il futuro: l'iniziativa Secondo msn.com: Si terrà martedì 17 giugno 2025 presso la sede di Confindustria Benevento il SANNIO DIGITAL DAY, evento di networking promosso da Intelligentia Srl e Digiweb & Events Srl, dedicato alla trasformazione ...