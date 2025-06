Sanità stop ai medici a gettone dal 31 luglio Si prospetta un' estate critica negli ospedali italiani

Sanit224 ha annunciato l'interruzione dei medici a gettone dal 31 luglio, preludio a un'estate tumultuosa negli ospedali italiani. Con meno professionisti disponibili e la crescente domanda di assistenza, la crisi si intensifica. La carenza di personale, giĂ radicata, si aggrava con l'arrivo del caldo, mettendo a dura prova il sistema sanitario. Una sfida che richiede soluzioni rapide e efficaci per garantire cure tempestive e di qualitĂ a tutti i cittadini.

Sono sempre di meno i medici negli ospedali italiani. Una criticitĂ non nuova, e legata all’annosa carenza di personale, ma con l’arrivo dell’estate e del caldo la situazione si preannuncia critica: la domanda di assistenza, infatti, aumenterĂ , mentre il numero dei camici bianchi in corsia e nei Pronto soccorso è destinato ad assottigliarsi ulteriormente per l’'effetto feriè ed anche per. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - SanitĂ , stop ai medici a gettone dal 31 luglio. Si prospetta un'estate critica negli ospedali italiani

In questa notizia si parla di: estate - medici - critica - negli

Medici estetici: “Il botulino? Si può fare d’estate ma con giuste regole” - Scopri la verità sul botulino in estate: spesso si pensa che sia sconsigliato, ma non è così. Giovanni Salti, presidente di Aiteb, chiarisce che con le giuste precauzioni il trattamento può essere effettuato anche durante i mesi più caldi, sfatando uno dei miti più diffusi nel mondo della medicina estetica.

#Pubblicità | Musica, teatro e grandi nomi dello spettacolo italiano in una cornice suggestiva. Castel San Pietro Terme si prepara a vivere un’estate ricca di spettacolo con L’Arena di Castello 2025, la rassegna culturale che si terrà nel teatro all’aperto nel cuor Vai su Facebook

Medici urgenza. Dal 31 luglio stop ai gettonisti, Simeu: “Peggiorerà il problema carenze quando la domanda è maggiore causa caldo”; Stop ai medici a gettone da luglio, Sos per gli organici in estate; Gli ospedali rischiano il collasso dal 31 luglio: via i medici a gettone, estate ad alto rischio ·.

Sanità, stop ai medici a gettone dal 31 luglio. Si prospetta un'estate critica negli ospedali italiani - Una criticità non nuova, e legata all’annosa carenza di personale, ma con l’arrivo dell’estate e ... Secondo msn.com

Tirreno cosentino, la sanità prepara l’emergenza estate: pochi medici e tanti turisti in vacanza - La situazione sanitaria del Tirreno cosentino in vista dell’estate appare ancora una volta critica, in particolare per quanto riguarda il personale medico, che resta insufficiente soprattutto ... Segnala msn.com

Estate di superlavoro per i medici. Ambulatori presi d’assalto. Il pronto soccorso regge l’urto - Ambulatori dei medici di medicina generale affollati (foto d’archivio), anche in piena estate. Come scrive lanazione.it