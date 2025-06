Sanità e malaffare in Sicilia truccate gare d' appalto per 130mln | 10 misure Un palermitano gestiva il sistema

Un'inchiesta sconvolgente svela il volto oscuro della sanità siciliana: una rete di corruzione, tra manager pubblici, imprenditori e faccendieri, gestiva appalti per oltre 130 milioni di euro. Coordinata dalla Guardia di Finanza, l'indagine ha portato all’emissione di dieci misure cautelari, rivelando un sistema truccato che minaccia l’integrità della regione. Ma cosa si cela dietro questa rete di malaffare? La risposta potrebbe cambiare radicalmente il volto della sanità in Sicilia.

Manager pubblici, imprenditori, professionisti e faccendieri: è la rete che gestiva appalti per 130 milioni di euro nella sanità in Sicilia, così come è emersa dalle indagini della Guardia di finanza coordinate dalla procura di Palermo. Dieci le misure cautelari emesse per i reati di corruzione, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente nonché di emissione e utilizzo.

