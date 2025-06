Sanità cosa cambia per le liste d'attesa ora che governo e Regioni si sono messi d'accordo

Sanit224, una svolta decisiva per le liste d’attesa: il nuovo accordo tra governo e Regioni introduce regole chiare e limiti più rigorosi. Ora, lo Stato potrà intervenire direttamente quando i ritardi sanitari superano determinati parametri, garantendo un servizio più efficiente e meno ingiustamente lungo. Una soluzione che punta a migliorare la qualità dell’assistenza, riducendo le attese e rafforzando la tutela dei cittadini. Scopri di più su questa importante novità.

Le Regioni e il governo Meloni hanno trovato un accordo sulla gestione delle liste d'attesa. In particolare, c'erano divisioni su un decreto che introduce una novità: la possibilità per lo Stato di intervenire al posto della Regione, se i ritardi nella sanità sono particolarmente alti. È arrivato un compromesso che ha fissato dei paletti precisi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanità, completato il piano regionale per le liste di attesa: rimodulate le risorse per il privato convenzionato - La Regione Toscana ha recentemente completato il piano per affrontare le liste di attesa, una questione cruciale nel sistema sanitario.

Poco fa a Tagadà. Il governo Meloni aumenta i reati, ma non la sicurezza. Aumenta le tasse, ma non gli stipendi. Taglia la sanità, ma non le liste d’attesa. Cosa hanno fatto in questi tre anni? Leggo i vostri commenti Vai su Facebook

Altro che decreto d’urgenza: a un anno dalla sua approvazione, il Dl liste d’attesa del Governo Meloni è ancora fermo al palo. Oggi la Fondazione Gimbe ricorda che mancano metà dei decreti attuativi e manca il coraggio di riformare davvero la sanità pubblic Vai su X

