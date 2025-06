Sanità abruzzese in rosso | ecco come Marsilio vuole tappare il maxi debito!

L’Abruzzo si prepara a tagliare il 2% della spesa sanitaria nelle sue Asl, una mossa decisa per affrontare un maxi disavanzo da oltre 113 milioni di euro. Con questa strategia, la Regione guidata da Marco Marsilio punta a colmare il vuoto finanziario prima del tavolo ministeriale di luglio. Ma quali saranno le ripercussioni sui servizi e sulla salute dei cittadini? La risposta verrà valutata nei prossimi mesi.

Pescara - La Regione Abruzzo punta a tagli del 2?% nelle Asl per coprire un disavanzo sanitario di oltre 113?milioni, in vista del tavolo ministeriale di luglio. La Giunta regionale, guidata da Marco Marsilio e dall’assessore alla Salute Nicoletta Verì, ha stabilito una linea precisa: ridurre del 2?% la spesa sanitaria delle quattro Asl abruzzesi per coprire un disavanzo stimato in oltre 113?milioni di euro per il 2025. Il piano sarà valutato l’11 luglio nel tavolo interministeriale e sarà monitorato attentamente dal dipartimento Sanità regionale. Il quadro emerge anche dalla lettera congiunta inviata il 6 giugno dai dirigenti Grimaldi, Giannangeli, Colangelo e D’Aristotile, che ha lanciato un allarme chiaro: senza misure rapide, il sistema rischia una crisi strutturale, con il rischio concreto di un ritorno al commissariamento. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv