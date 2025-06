Sandro Palmetti del Centro Ippico Marignano Capo equipe del team azzurro ai Campionati del Mondo Club Pony salto ostacoli

Un grande onore per l’Italia e il nostro mondo equestre: Sandro Palmetti, stimato capo squadra del Centro Ippico Marignano, guiderà la spedizione azzurra ai Campionati del Mondo Club Pony 2025. Questa notizia riempie di orgoglio tutti gli appassionati di salto ostacoli, confermando il valore e la passione che caratterizzano il nostro sport. Un traguardo importante che promette emozioni e successi da vivere insieme, nel segno della grande tradizione italiana.

Una splendida notizia dalla Federazione Italiana Sport Equestri: Sandro Palmetti del Centro Ippico Marignano sarà Capo equipe della spedizione azzurra ai Campionati del Mondo Club Pony di salto ostacoli, edizione 2025. La prestigiosa manifestazione è in programma dal 20 al 22 luglio prossimi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Sandro Palmetti del Centro Ippico Marignano Capo equipe del team azzurro ai Campionati del Mondo Club Pony salto ostacoli

?SALTO OSTACOLI? Grande orgoglio per le Marche: Sandro Palmetti Capo Equipe Azzurro e la sua allieva Rebecca Riggio convocata ai Mondiali Club Pony! La Federazione Italiana Sport Equestri, attraverso il Dipartimento Promozione e Svilup

