San Liberale via alle asfaltature finali Parte un nuovo cantiere di Ats in centro

disagi e garantire un miglioramento duraturo della rete urbana. Questo intervento strategico, che coinvolge il cuore pulsante di Treviso, rappresenta un passo fondamentale verso una città più moderna, efficiente e sostenibile. Con attenzione ai dettagli e collaborazione sinergica, i lavori promettono di trasformare l’esperienza quotidiana dei cittadini, tornando presto a vivere in una città più smart e funzionale.

Prosegue, in sinergia con il settore Opere Pubbliche del Comune di Treviso, il piano di rinnovo e ammodernamento delle infrastrutture idriche e fognarie nella città di Treviso. ATS ha avviato tre importanti cantieri, realizzati in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale per limitare. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - San Liberale, via alle asfaltature finali. Parte un nuovo cantiere di Ats in centro

In questa notizia si parla di: liberale - asfaltature - finali - cantiere

San Liberale, via alle asfaltature finali. Parte un nuovo cantiere di Ats in centro; Treviso, lavori in corso a San Liberale: pronta una rete idrica e fognaria più moderna; Nuova rete fognaria: «Tutti i cantieri in corso saranno completati entro il 2025».

Asfaltature, l’estate dei cantieri è già iniziata. Lavori per un milione - Ecco dove Da ecodibergamo.it: 500 metri quadrati d’asfalto in città, tra strade e circonvallazione), con cantieri nell’area intorno al ...