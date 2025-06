San Giovanni in Persiceto | promozione in B2 per la pallavolo femminile

San Giovanni in Persiceto torna protagonista nel volley nazionale: la squadra femminile, guidata dal presidente Fausto Bongiovanni e dal tecnico Adriano Puzzo, conquista la promozione in B2 dopo una convincente vittoria sui playoff contro il Cus Parma. Un ritorno atteso e celebrato, segnato da un percorso di crescita e passione. Con questa meravigliosa notizia, la città si prepara a vivere un nuovo entusiasmante capitolo nel panorama pallavolistico.

San Giovanni in Persiceto torna sulla cartina dei campionati nazionali di pallavolo: la formazione femminile del presidente Fausto Bongiovanni e del tecnico Adriano Puzzo ha ottenuto la promozione in B2 femminile, dopo il trionfo nei playoff sul Cus Parma (3-1) in gara-tre. Per San Giovanni, targato Simex, si tratta di un ritorno dopo la retrocessione in serie C maturata due anni fa. La promozione arriva dopo un anno da seconda in classifica e da protagonista: ma è nei playoff che le ragazze si sono esaltate. "Un capolavoro, al termine di una stagione equilibrata e di un girone di livello medio molto alto", lo definisce Puzzo, perché la squadra era sì di qualità , ma non aveva nella promozione un risultato obbligato.

