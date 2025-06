San Felice acquista un ’top player’

San Felice fa il colpo di mercato nel mondo del vino: l’azienda, parte del Gruppo Allianz, annuncia l’ingaggio di Thomas Duclos, rinomato enologo francese e autentico "coach del vino". Con un background al laboratorio Oenoteam e un expertise nei vini di Bordeaux, Duclos promette di rivoluzionare le future creazioni della cantina. Un acquisto strategico che segna un nuovo capitolo di eccellenza e innovazione per la storica azienda vitivinicola. Se...

San Felice piazza il colpo da 90. Siamo nel mondo del vino ma, nei giorni di calciomercato, l’azienda vitivinicola e alberghiera di proprietà del Gruppo Allianz ha scelto come suo nuovo enologo un top player. Si tratta del francese Thomas Duclos, che si è formato al laboratorio Oenoteam ed è famoso soprattutto per il suo lavoro con i vini di Bordeaux che lo hanno portato ad autodefinirsi un "coach del vino". Un nome in rampa di lancio - se vogliamo continuare con il parallelismo calcistico - e non un professionista a fine carriera che ha scelto il territorio senese per chiudere in bellezza. Anzi: Duclos, tra gli addetti ai lavori, è considerato una delle figure più autorevoli della nuova generazione enologica francese. 🔗 Leggi su Lanazione.it