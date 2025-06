San Domenico e Palazzo Tozzoni Comincia la stagione della bellezza Tornano le ‘Sere d’estate ai musei’

I nostri musei si accendono di nuova vita, diventando il palcoscenico perfetto per un’estate all’insegna della cultura, dell’arte e della scoperta. Con la quarta edizione di ‘Sere d’estate ai musei’, dal San Domenico a Palazzo Tozzoni, l’offerta serale si amplia, invitando tutti a immergersi in un mondo di emozioni e condivisione. Un’occasione imperdibile per vivere i musei come non li avete mai visti, riscoprendoli come spazi di incontro e creatività.

Una nuova stagione di cultura e bellezza. È la quarta edizione della rassegna ' Sere d'estate ai musei ', che da domani all'11 settembre propone un ricco programma serale di eventi tra il museo San Domenico e Palazzo Tozzoni. Quindici appuntamenti pensati per pubblici di tutte le età, tra concerti, incontri culturali, visite guidate, laboratori e mostre, che trasformano i musei cittadini in luoghi vivi e aperti alla comunità. "I nostri musei si aprono ancora di più all'esterno proponendo numerose iniziative che mirano ad interessare pubblici differenti – spiega l'assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –.

