San Benedetto si accende Dai motori all’alta moda | le feste entrano nel vivo

Ad una settimana dal ‘ Solstizio d’estate ’ hanno preso già il via gli eventi della stagione più calda dell’anno in Riviera. Si partirà sabato con ’Visitiamo la Sentina’, un’escursione guidata nella Riserva Naturale regionale organizzata dall’associazione Amici della Sentina. I volontari guideranno i partecipanti lungo i sentieri tematici della riserva, illustrando la biodiversità locale, la flora e la fauna tipica, con soste informative presso bacheche illustrative. La camminata potrà prevedere anche birdwatching e momenti di sensibilizzazione ambientale. Sabato 21 giugno, poi, viale Secondo Moretti accoglierà la terza edizione di ’ Rosso Italia ’, la manifestazione dedicata alle eccellenze del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it