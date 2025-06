Sampdoria-Salernitana oggi alle 15 l'udienza al TFN per i playout | ecco le richieste

Oggi alle 15, Sampdoria e Salernitana si sfideranno in una battaglia decisiva per la permanenza in Serie B, mentre si attende l’udienza al TFN per i playout. Le due squadre sono pronte a tutto, consapevoli che il risultato potrebbe cambiare il loro destino. In teoria, a Genova e Salerno si respira tensione e speranza: nel frattempo però potrebbero esserci sviluppi inattesi che renderanno questa giornata ancora più cruciale.

In teoria, a Genova e Salerno ci si sta preparando alla doppia partita della vita per mantenere la Serie B. Nel frattempo però potrebbero esserci. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: sampdoria - salernitana - udienza - playout

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

Caso Brescia, ecco la data dell’udienza di secondo grado: si terrà il 10 giugno La Corte Federale d’Appello ha ufficializzato la data: sarà martedì prossimo alle ore 16. Dalla sentenza dipendono le date dei playout tra Sampdoria e Salernitana Secolo XIX Vai su Facebook

Caos #SerieB: giovedì ci sarà l’udienza davanti alla Procura federale per il #Brescia a causa dell’irregolarità nei versamenti dei contributi legati al pagamento degli stipendi di dicembre, gennaio e febbraio. La #Salernitana chiede la revoca del rinvio dei Vai su X

Sampdoria-Salernitana, si gioca con l'incognita ricorsi: la probabile formazione; Sampdoria-Salernitana, oggi alle 15 l'udienza al TFN per i playout: ecco le richieste; E' il giorno dell'udienza granata al Coni, ma la rinuncia del Brescia al ricorso cambia gli scenari.

Sampdoria-Salernitana, oggi alle 15 l'udienza al TFN per i playout: ecco le richieste Secondo calciomercato.com: In teoria, a Genova e Salerno ci si sta preparando alla doppia partita della vita per mantenere la Serie B.