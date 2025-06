Sampdoria-Salernitana obiettivo 30mila tifosi al Ferraris Biglietti falsi la società invia i dati alla Postale

Da quando è stata aperta la prevendita per il grande match tra Sampdoria e Salernitana, in programma domenica sera al Ferraris, l'entusiasmo dei tifosi si è fatto sentire. L'obiettivo è raggiungere i 30mila spettatori, ma purtroppo sono emersi problemi con alcuni biglietti falsi. La società ha prontamente inviato i dati alle autorità postali per garantire un evento sicuro e coinvolgente, perché il vero cuore del calcio è la passione autentica dei tifosi.

