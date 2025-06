Sampdoria per il playout si ritorna al 3-5-2 Quanti problemi in attacco

La Sampdoria si avvicina al delicato match di playout contro la Salernitana con il ritorno al 3-5-2, un assetto che solleva interrogativi in attacco. Con Cragno tra i pali e Riccio, Ferrari e gli altri in difesa, i blucerchiati puntano a consolidare la fase difensiva, ma le sfide offensive restano una sfida aperta. Tutto dipenderà dalla capacità di trovare equilibrio e grinta per conquistare la salvezza.

La Sampdoria si prepara al playout contro la Salernitana con un 3-5-2 che, salvo sorprese, vedrà Cragno tra i pali e il trio Riccio, Ferrari. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

