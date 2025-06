Samba Touré elettricità blues

In un mondo in cui l’energia scarseggia e le sfide quotidiane sono all’ordine del giorno, Samba Touré ci trasporta in un viaggio musicale intriso di emozioni e resilienza. La sua musica, intrisa di blues elettrico e radici profonde, diventa un potente riflesso delle difficoltà di vivere in ambienti dove la corrente elettrica è un lusso raro. Scopriamo insieme come la sua arte affronta e trasforma queste sfide in pura energia sonora.

“È stato molto complicato registrare. A Bamako abbiamo disponibilità di corrente elettrica per sole sei ore al giorno e quando si interrompe, non sappiamo mai quando tornerà. Di conseguenza, ho . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Samba Touré, elettricità blues