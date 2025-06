Salzano SIMEST | Il Made in Italy unisce radici profonde e visione trasformativa | entra nella fase dell’innovazione digitale e dell’IA

Salzano SIMEST, il motore che unisce radici profonde e visione innovativa, si prepara a guidare il Made in Italy verso un futuro digitale e intelligente. Con l’adozione dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale, le imprese italiane sono pronte a rafforzare la loro presenza nei mercati globali. Come sottolinea Pasquale Salzano, Presidente di SIMEST, investire in innovazione non è più un’opzione, ma una condizione imprescindibile per la crescita. E il viaggio verso l’eccellenza continua.

Pasquale Salzano, Presidente di SIMEST, ha dichiarato: "Investire in innovazione non è più un'opzione, ma una condizione di crescita; l'IA è decisiva per rafforzare la presenza delle imprese italiane nei mercati esteri" Pasquale Salzano, Presidente di SIMEST, in occasione del 54° Convegno Nazionale Giovani Imprenditori Confindustria

Salzano SIMEST, simbolo del Made in Italy, unisce radici profonde e una visione trasformativa, entrando nella fase dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale.

