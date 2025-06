Salvini | Starlink? Farei il contratto domani mattina senza nessun dubbio

Salvini si schiera deciso a scegliere Starlink come partner di connettività, sottolineando l’assenza di alternative altrettanto affidabili rispetto a Elon Musk. La sua posizione appare chiara: la priorità è l’efficienza e la sicurezza nazionale, non i sentimenti personali. Con questa determinazione, Salvini ribadisce che, quando si tratta di interesse pubblico, le decisioni devono essere prese senza esitazioni, anche se questo significa optare per un’unica soluzione possibile.

''C'è un'alternativa'' a Elon Musk? ''No! E quindi io farei domani mattina il contratto con Starlink, senza nessun dubbio, perché non posso permettermi di scegliere per simpatia o per antipatia se faccio il ministro''. A dirlo è stato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Salvini: "Starlink? Farei il contratto domani mattina senza nessun dubbio"

