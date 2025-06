Salvini non molla sul tema Starlink | Italia non ha alternative farei domani il contratto

Salvini è deciso: per il suo progetto di connettività, l'Italia non può aspettare. Con fermezza, il vicepremier ha dichiarato che Starlink rappresenta l'unica soluzione affidabile per garantire una connessione stabile su tutto il territorio. La sfida è grande, ma la volontà di fare il passo immediatamente è forte. La vera domanda ora è: l’Italia sarà pronta a cogliere questa opportunità senza esitazioni?

"Quando, come voi, prendo il Frecciarossa da Milano a Roma, vorrei finire una telefonata, una call senza sospenderla 18 volte tra Firenze, Roma e Bologna arrivando a Roma", ha spiegato il vicepremier, chiarendo che al momento l'unica società che può promettere tale risultato all'Italia è proprio Starlink. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Salvini non molla sul tema Starlink: “Italia non ha alternative, farei domani il contratto”

In questa notizia si parla di: salvini - molla - tema - starlink

Soldati in Ucraina e difesa comune, maggioranza spaccata: Crosetto dice no, Forza Italia sì; Salvini non molla sul tema Starlink: Italia non ha alternative, farei domani il contratto.

Starlink, Salvini: “Non possiamo dire no per antipatia”. E sulla pace: “”Ha fatto più Trump in due mesi che altri in tre anni” - Tra essi Giuseppe Mazzini, con il suo monito "'più che la servità, temo la libertà recata in dono'", valido per "i tanti che confidavano nell’intervento d’oltralpe". ilfattoquotidiano.it scrive

Salvini vuole accordarsi con Musk per avere il wifi con Starlink sui treni - Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha confermato la sperimentazione avviata da Ferrovie dello Stato con Starlink per la connessione wi- Lo riporta fanpage.it

I sospetti di Salvini: "Asse Quirinale-Crosetto con Eutelsat contro Starlink e Musk" - Capito perché Stroppa era così, come si dice a Roma, friccicarello? Secondo ilfoglio.it