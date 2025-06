Salvini | Ius Scholae? Tajani libero di parlarne ma non credo vedrà mai la luce

Salvini mette in chiaro la sua posizione sullo Ius Scholae: Tajani è libero di discuterne, ma lui non crede che questa proposta vedrà mai la luce. La questione resta al centro del dibattito politico, alimentando tensioni e aspettative contrastanti tra le parti. In un panorama in continua evoluzione, l’attenzione rimane alta su come si svilupperanno le prossime mosse ufficiali.

(Agenzia Vista) Milano, 13 giugno 2025 "Tajani è libero di parlare dello Ius Scholae, ma non credo che vedrà mai la luce", così Salvini parlando con i giornalisti a Milano. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salvini: "Ius Scholae? Tajani libero di parlarne, ma non credo vedrà mai la luce"

Si riapre lo scontro sulla cittadinanza, Tajani è per lo ius scholae, Salvini: “Legge va bene così, perché insiste?” - Il dibattito sulla cittadinanza infiamma ancora il centrodestra, tra richieste di riforma e posizione conservatrice.

