Salvini difende le ragioni di Israele dopo l'attacco | L'Iran vuole distruggerli come i nazisti

Matteo Salvini si schiera fermamente a sostegno di Israele, condannando le minacce di distruzione provenienti dall'Iran e ricordando le atrocità del passato. Con un tono deciso, il leader evidenzia l'importanza di difendere il diritto alla vita dello Stato ebraico, avvertendo delle conseguenze di un'escalation bellica. La linea rimane chiara: la sicurezza di Israele è un valore imprescindibile che non può essere ignorato. Continua a leggere.

Matteo Salvini ha detto di sperare che "non ci sia un'escalation" tra Israele e Iran. Ha ribadito che Israele ha il diritto "alla sopravvivenza e alla vita dei suoi figli", e che "per il regime islamico iraniano, Israele se non esiste e va cancellato dalla faccia della Terra", cosa che "pensavano anche i nazisti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: israele - salvini - iran - nazisti

