Salute dall’Aifa via libera all’insulina settimanale

In un passo rivoluzionario per la gestione del diabete, l’AIFA ha approvato l’uso dell’insulina settimanale, offrendo una nuova speranza a circa un milione e mezzo di italiani. Questa innovazione promette maggiore comodità e migliore qualità di vita per i pazienti, riducendo le iniezioni quotidiane. Un progresso che potrebbe cambiare radicalmente il trattamento di questa condizione: scopriamone di più nel servizio di Monica Di Loreto.

In Italia quasi un milione e mezzo di persone dipendono dalle iniezioni quotidiane di insulina per tenere sotto controllo il diabete. Ma ora tutto cambia, l'Agenzia del farmaco ha approvato la dose settimanale. Servizio di Monica Di Loreto TG2000.

