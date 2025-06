Salta sul tappeto gonfiabile in giardino quando un mini tornato la fa volare via | muore a 3 anni davanti alla mamma Il vicino | Ho sentito un rumore come un treno merci

Un tragico incidente scuote il Gloucestershire: un “mini tornado” ha sollevato un tappeto gonfiabile, portando via la piccola Felicity Keepin, di soli 3 anni, davanti agli occhi della mamma e del fratellino. Un momento di innocente gioco trasformato in tragedia in un attimo. La notizia, emersa solo ora, ci ricorda quanto la sicurezza possa essere fragile anche nei contesti più familiari.

Un “mini tornado” ha sollevato il tappeto gonfiabile nel quale stava giocando. È morta così la piccola Felicity Keepin, 3 anni, mentre si stava divertendo assieme alla mamma e al fratellino che in quel momento erano in giardino con lei. Siamo nel Gloucestershire, in Inghilterra. I fatti risalgono a sabato 10 maggio ma solo ora sono stati resi noti. Scrive la Bbc che secondo quanto emerso durante l’udienza per la ricostruzione dei fatti e l’attribuzione delle responsabilità, forti raffiche di vento hanno sollevato il trampolino lanciandolo in un campo vicino. Durante il volo, la bambina è stata scaraventata via: il trampolino era dotato di rete ma non ancorato al terreno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salta sul tappeto gonfiabile in giardino quando un mini tornato la fa volare via: muore a 3 anni davanti alla mamma. Il vicino: “Ho sentito un rumore come un treno merci”

