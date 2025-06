Salta il riscatto da 18 milioni | si accende la sfida tra Juve Inter e Milan

Il riscatto da 18 milioni per Alfred Gudmundsson salta, aprendo una sfida infuocata tra Juventus, Inter e Milan. Il futuro del talentuoso attaccante è in bilico, con il mercato estivo che potrebbe portare a nuove sorprese. Le big della Serie A sono pronte a contendersi il gioiello viola: la decisione finale cambierà le sorti di questa intricata corsa ai rinnovi.

Futuro in bilico: potrebbe cambiare nuovamente maglia nel mercato estivo. Le big della Serie A sono pronte in agguato Giorni decisivi per il riscatto, con il futuro di uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A che rimane in bilico. Beppe Marotta (Ansa) – Calciomercato.it Stiamo parlando di Alfred Gudmundsson, protagonista di una stagione altalenante con la maglia della Fiorentina. Presto arriverĂ la decisione del club viola, visto che il termine per esercitare il diritto di riscatto è fissato per il 18 giugno. La prossima settimana sarĂ quindi decisiva per il destino di Gudmundsson, con la Fiorentina che intanto si avvicina alla chiusura per l’accordo in panchina per il ritorno di Stefano Pioli, con l’ex tecnico del Milan che era corteggiato anche dalla Federazione per il dopo Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it