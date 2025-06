Salerno Letteratura 2025 – Evento Speciale | 5 lezioni dal futuro dalla Generazione Z

Salerno si prepara a vivere un evento unico nel suo genere: "5 lezioni dal futuro dalla Generazione Z", un dialogo intergenerazionale che unisce pensiero umano e intelligenza artificiale. Domenica 15 giugno alle ore 21:00, nella suggestiva Chiesa dell’Addolorata, Alfonso Amendola e Alex Giordano ci guideranno in un esperimento di comunicazione innovativa e provocatoria, dove le prospettive del futuro si intrecciano con le voci delle nuove generazioni. Un’occasione imperdibile per riflettere sul domani...

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 15 giugno alle ore 21:00 nella Chiesa dell'Addolorata di Salerno, (Piazza Abate Conforti) si terrĂ un dialogo tra Alfonso Amendola e Alex Giordano con una voce inedita: quella dell'Intelligenza Artificiale. Un dibattito intergenerazionale con una formula innovativa e provocatoria. "5 lezioni dal futuro dalla Generazione Z"  non sarĂ solo una presentazione di un libro, ma un vero e proprio esperimento di dialogo tra generazioni, linguaggi e mondi. Protagonisti della serata, che si svolge nell'ambito della nuova edizione del Salerno Letteratura Festival, saranno Alfonso Amendola, docente dell'UniversitĂ di Salerno e autore del volume "Z Gen.

Al via Salerno Letteratura 2025: si parte il 14 giugno con una settimana di incontri, pensiero e poesia Come scrive zon.it: Tutto pronto per la 13ª edizione di Salerno Letteratura, in programma dal 14 al 21 giugno.