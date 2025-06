Salento turista di Rimini denuncia | Violentata in casa da tre ragazzi ero in vacanza con le mie amiche

Un tragico episodio scuote il cuore del Salento: una turista riminese denuncia di essere stata violentata da tre giovani dopo una serata tra amici a Gallipoli. La donna, in vacanza con le sue amiche, si è rivolta alle autorità di Marina di Mancaversa, aprendo un'indagine che sta mobilitando le forze dell'ordine. La sicurezza e il rispetto devono restare al centro delle nostre preoccupazioni. Continuate a seguire gli aggiornamenti.

Una turista riminese in vacanza nel Salento ha denunciato di essere stata violentata da tre ragazzi a Marina di Mancaversa. I fatti sarebbero avvenuti dopo una serata con amici conosciuti a Gallipoli. Indagini in corso da parte dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tragedia nel Salento, malore in sella alla bici: turista muore sulla strada per il mare - Tragedia nel Salento, dove un anziano turista ha perso la vita a Ugento, in provincia di Lecce, a causa di un malore mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

