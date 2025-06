Saldi estivi a Frosinone e nel Lazio c' è la data | ecco quando iniziano

Se sei pronto a scoprire le occasioni imperdibili, segna in calendario: i saldi estivi a Frosinone e nel Lazio partiranno sabato 5 luglio. Questa data, confermata dalla commissione Sviluppo Economico, segna l'inizio di settimane di offerte speciali e grandi affari. Non lasciarti sfuggire l'opportunità di risparmiare e rinnovare il tuo guardaroba: ecco quando iniziano i saldi che tutti aspettano!

Partiranno sabato 5 luglio¬†a Frosinone e nel Lazio i saldi estivi. La decisione √® stata confermata dalla commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ha stabilito di mantenere, anche per il 2025, l‚Äôavvio delle vendite di fine stagione il primo sabato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ¬© Frosinonetoday.it - Saldi estivi a Frosinone e nel Lazio, c'√® la data: ecco quando iniziano

In questa notizia si parla di: saldi - estivi - frosinone - lazio

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

Il 9 giugno si parte con i Centri Estivi!! ? Stadio del Nuoto Frosinone #VoucherSport #RegioneLazio #EduCamp #CONI Vai su Facebook

Saldi estivi a Frosinone e nel Lazio, c'è la data: ecco quando iniziano; Saldi estivi a Roma e nel Lazio, c'è la data: ecco quando si parte; Saldi estivi 2024, ecco quando inizieranno a Frosinone.

Saldi estivi Lazio 2025. Da luglio per 6 settimane Secondo donnesulweb.it: I saldi estivi Lazio e Roma durano 6 settimane comprese fra luglio e agosto 2025.