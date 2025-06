Sagra del pesce di Trezzano | quando dove e cosa si mangia

Se sei un amante del buon cibo e delle tradizioni, non puoi perderti la Sagra del Pesce di Trezzano sul Naviglio! Dal 13 al 15 giugno e dal 20 al 22 giugno, questa celebre manifestazione offre un’esperienza gastronomica unica, con piatti deliziosi come fritto misto, linguine e tante altre specialità di pesce preparate dalla bravissima brigata di cucina. Prepara il palato e vieni a scoprire le meraviglie del mare in un’atmosfera speciale!

Da venerdì 13 a domenica 15 giugno e da venerdì 20 a domenica 22 giugno a Trezzano sul Naviglio arriva la Sagra del Pesce, iniziativa che propone un'ampia offerta gastronomica di pesce cucinato dalla brigata della cucina. Ad attendere i visitatori, numerosi piatti come fritto misto, linguine.

TORNA LA SAGRA DEL PESCE A TREZZANO! Uno degli appuntamenti più attesi di Milano e provincia sta per arrivare: Piazzale Sergio Ramelli (zona stazione), Trezzano sul Naviglio 13-14-15 & 20-21-22 Giugno Orari: Venerdì: 19:00 – 24:00 ? Vai su Facebook

L’offerta artistica di alto livello della “Corte di Menelao” alla Sagra del Pesce di Trezzano Dal 13 al 15 e dal 20 al 22 giugno, Trezzano ospita la Sagra del Pesce, manifestazione dedicata ai sapori del mare e a piatti succulenti. Per l’occasione ... Vai su X

