Sacchi sul Mondiale 1994 | I massaggiatori prima della finale Arrigo non c’è nulla da massaggiare Non hanno più muscoli

Ricordate il Mondiale del '94? Arrigo Sacchi, con la sua passione e determinazione, rivela i retroscena di quell'estate memorabile. Dalla tranquilla costa est, tra allenamenti e sfide, emerge un racconto intenso che mette in luce le sfide e i sogni di quella squadra italiana. Un capitolo indimenticabile della nostra storia calcistica, da rivivere e condividere. E proprio in questo contesto si inserisce un aneddoto curioso sui sacchi e sui massaggiatori prima della finale…

Alla vigilia dei Mondiali per Club Arrigo Sacchi ha racontato alla Gazzetta dello Sport del suo Mondiale quello dell’estate 1994, il Mondiale dell’Italia di Arrigo Sacchi e di Roberto Baggio, il Divin Codino. L’Italia era di stanza sulla costa est. Ritiro nel New Jersey, alla Pingry School. Ricorda? «Se mi nomina ancora quei posti, mi vengono subito i calori. Avevo detto che la costa est non era adatta per la preparazione del Mondiale e un anno prima, dopo un lungo sopralluogo, scrissi una relazione per i dirigenti della Federcalcio». Leggi anche: Andate, andate a giocare il Mondiale per club con 35°. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sacchi sul Mondiale 1994: «I massaggiatori prima della finale, “Arrigo, non c’è nulla da massaggiare. Non hanno più muscoli”»

