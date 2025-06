Sacchi si alza e applaude | Bologna che capolavoro Con Saputo Sartori e Italiano c’è tutto per aprire un ciclo

Un applauso scrosciante e un sacco di entusiasmo: Bologna celebra un capolavoro di Saputo Sartori, aprendo così un nuovo ciclo ricco di speranze e rivoluzioni. Come i grandi innovatori della storia, anche lui ha sfidato le convenzioni, portando il calcio italiano a una nuova dimensione. La sua visione ha già lasciato il segno, e il futuro promette di essere ancora più brillante. La domanda ora è: sarà all'altezza delle aspettative?

Tassi Come i grandi rivoluzionari della storia, è stato considerato un eretico o un pazzo visionario. Ma il tempo gli ha dato ragione, trasformando la sua idea di calcio in una vera rivoluzione copernicana con il pallone al centro. Con il Milan del pressing a tutto campo e del calcio totale ha vinto tutto ed è entrato a buon diritto fra le stelle che hanno scritto la storia dello sport. Logico che a ogni domanda scatti il paragone scomodo con la creatura di Berlusconi e dell’alchimista Arrigo. Come deve fare il Bologna per restare fra le grandi, Sacchi? "E’ troppo facile dire che dovrebbe copiare il nostro Milan di allora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it