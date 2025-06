Sacchi avverte Inter e Juve | Lì caldo torrido a Usa ’94 i miei non avevano più muscoli Ecco su cosa dovrebbero puntare

Arrigo Sacchi lancia un appello alle grandi squadre italiane, Inter e Juve, in vista del Mondiale per Club: il caldo torrido negli USA potrebbe rappresentare una sfida ardua. Con la sua esperienza, Sacchi sottolinea l’importanza di puntare sulla preparazione mentale e sulla gestione dello stress termico, piuttosto che sui muscoli. Ecco cosa suggerisce il maestro per affrontare al meglio questa complessa avventura.

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore, sul Mondiale per Club che stanno per affrontare Inter e Juve. Tutti i dettagli in merito Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport del Mondiale per Club che vedrà protagoniste Inter e Juve. CLIMA – «Intanto il clima è peggiorato, in quest'ultimo periodo e questo mi sembra un dato di fatto su .

