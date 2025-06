Sacca Modena Est e parcheggio del Palapanini | dove si accenderanno le nuove telecamere

Sacca Modena Est e il parcheggio del Palapanini diventano i nuovi punti di sorveglianza intelligente, grazie all’installazione di moderne telecamere di videosorveglianza. Questi interventi rafforzano la sicurezza urbana, favorendo un ambiente più protetto per cittadini e visitatori. Dopo la realizzazione dei lavori, si attende una città più sicura e vigilata, in linea con gli obiettivi di trasparenza e prevenzione promossi dall’amministrazione comunale.

