Sabato torna la Strawoman tra ricerca e prevenzione

Sabato, l’attesa torna con la Strawoman, un evento che unisce ricerca e prevenzione in un’unica grande manifestazione. La partenza è prevista alle 21 dal Sentierone, ma prima, al «Village», gli specialisti Humanitas saranno pronti a offrire consulenze e approfondimenti. Un’occasione imperdibile per vivere lo sport e la salute in modo coinvolgente e consapevole: non mancate!

LA MANIFESTAZIONE. La partenza alle 21 dal Sentierone, ma prima al «Village» gli specialisti Humanitas a disposizione e numerose iniziative legate al mondo dello sport e della salute. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sabato torna la «Strawoman», tra ricerca e prevenzione

In questa notizia si parla di: sabato - torna - strawoman - ricerca

Sabato 17 maggio torna “Montecitorio a porte aperte” - Sabato 17 maggio, Montecitorio apre le sue porte al pubblico per un evento straordinario in concomitanza con la Notte dei Musei.

Alla StraWoman di sabato 14 giugno ti portiamo noi… anche al ritorno! Dopo la corsa-camminata sportiva dedicata alle donne (che partirà dal Sentierone alle 21:00) abbiamo infatti programmato una corsa extra della linea T1, da Bergamo verso Albino, alle Vai su Facebook

Sabato torna la «Strawoman», tra ricerca e prevenzione; Sabato 14 giugno, a Bergamo, è tempo di StraWoman; Strawoman.

Sabato torna la «Strawoman», tra ricerca e prevenzione Segnala ecodibergamo.it: Torna sabato 14 giugno, con partenza alle 21 dal Sentierone, la «Strawoman», la tradizionale corsa-