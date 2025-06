Sabato 14 giugno | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 14 giugno segna un giorno ricco di storia, tradizioni e atmosfere celesti. Con la Luna crescente che invita all’introspezione e ai nuovi inizi, esploreremo insieme l’oroscopo, le curiosità dell’almanacco e il significato profondo del santo del giorno, Sant’Eliseo. Scopri cosa riserva questo giorno speciale e lasciati ispirare dal proverbio del giorno: un piccolo suggerimento per affrontare con saggezza e positività le ore a venire.

Il 14 giugno è il 165° giorno del calendario gregoriano. Mancano 200 giorni alla fine dell'anno. Luna: crescente Santi del giorno: Sant'Eliseo (Profeta) Etimologia: Elisa, forma abbreviata di Elisabetta, deriva dall'ebraico e significa "il mio Dio è pienezza". Proverbio del giorno: Cielo rosso.

