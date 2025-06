Russia condanna l' escalation delle tensioni tra Israele e Iran

La Russia esprime seria preoccupazione e condanna fermamente l'escalation delle tensioni tra Israele e Iran, un conflitto che minaccia la stabilità regionale. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha sottolineato che Vladimir Putin è costantemente aggiornato sugli sviluppi, evidenziando l’attenzione di Mosca verso questa delicata situazione. In un contesto globale in rapido mutamento, la posizione della Russia si configura come un importante elemento di equilibrio e diplomazia.

La Russia è "preoccupata" e "condanna" l'escalation delle tensioni tra Israele e Iran. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti. "La Russia è preoccupata e condanna la forte escalation delle tensioni", ha detto Peskov, aggiungendo che il presidente Vladimir Putin è tenuto costantemente informato sull'evoluzione degli eventi. "Su istruzione del capo dello Stato - ha aggiunto il portavoce - il ministero degli Esteri pubblicherà presto una dichiarazione dettagliata che sarà poi distribuita alle Nazioni Unite". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Russia condanna l'escalation delle tensioni tra Israele e Iran

In questa notizia si parla di: russia - condanna - escalation - tensioni

Aereo di linea abbattuto da un missile, l’Onu condanna la Russia a risarcire per i 298 morti - Il drammatico abbattimento dell'MH17 della Malaysia Airlines nel 2014 ha avuto un esito giuridico significativo: l'ONU ha condannato la Russia a risarcire le famiglie delle 298 vittime.

L'#AIEA si è svegliata: per la prima volta in vent'anni, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) ha formalmente concluso, oggi, che l'#Iran ha violato i suoi obblighi di non proliferazione. L'annuncio arriva nel bel mezzo dell'escalation di tensioni tra Vai su X

Il #NYT pubblica le foto delle manovre della #Russia al confine con la #Finlandia: a #Kamenka nuove basi, hangar e laboratori. Dopo l'#Ucraina, #Putin pronto alla guerra contro la #Nato in #Europa Vai su Facebook

Russia 'preoccupata, condanna escalation Israele-Iran'; Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump avvisato in anticipo - Israele, intercettati tutti i droni lanciati dall'Iran; Guerra Ucraina Russia, Trump deluso da Mosca e Kiev: “L’accordo era possibile”. LIVE.

Russia 'preoccupata, condanna escalation Israele-Iran' Come scrive ansa.it: La Russia è "preoccupata" e "condanna" l'escalation delle tensioni tra Israele e Iran.