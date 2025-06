Russia condanna attacchi all' Iran e accusa Israele di provocazione

La tensione tra Russia, Iran e Israele si intensifica, mentre Mosca condanna gli attacchi all'Iran e punta il dito contro Israele come provocatore. Il ministero degli Esteri russo avverte che ogni conseguenza ricadrà sulla leadership israeliana, denunciando anche l'isteria anti-iraniana alimentata dagli Stati occidentali e la loro pressione all'Aiea. Una crisi diplomatica che evidenzia le complicate alleanze e gli interessi in gioco nella regione.

"La responsabilit√† di tutte le conseguenze di questa provocazione ricadr√† sulla leadership israeliana". Lo afferma il ministero degli Esteri russo in una dichiarazione sugli attacchi all'Iran. La diplomazia russa condanna inoltre "l'isteria anti-iraniana" provocata dagli " Stati occidentali " che hanno sostenuto nell'Agenzia internazionale per l'energia atomica ( Aiea ) una "risoluzione punitiva" contro Teheran. Tali Stati, aggiunge il ministero degli Esteri di Mosca, devono riconoscere "i risultati disastrosi del loro corso distruttivo e la portata della colpa che ricade su di loro per la tragedia.

