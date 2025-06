RUN2U 20ª puntata | Sergio Baldo perno delle Fiamme Oro Atletica tra talenti e passione sportiva

Benvenuti a Run2U, il programma che svela i segreti e le storie dietro le grandi imprese sportive. In questa imperdibile puntata, incontriamo Sergio Baldo, perno delle Fiamme Oro Atletica e figura fondamentale nel panorama dell’atletica italiana. Con passione e dedizione, Baldo guida giovani talenti verso il successo, alimentando sogni e emozioni. Scopriamo insieme come il suo impegno si trasforma in gloria e ispirazione per tutti noi.

Ospite speciale della puntata è Sergio Baldo, Ispettore Capo della Polizia di Stato e coordinatore tecnico del gruppo sportivo Fiamme Oro Atletica Leggera con cui andremo a curiosare dietro nel dietro le quinte della gloria di una nostra grande squadra che “sforna” talenti e tanto ci fa battere il cuore. Sergio Baldo è infatti una delle figure chiave dell’atletica italiana, con il suo lavoro contribuisce alla crescita di giovani talenti e alla formazione di atleti di alto livello, portando avanti una tradizione di eccellenza sportiva. Baldo ha avuto un ruolo fondamentale nel consolidare il prestigio delle Fiamme Oro, un gruppo che ha visto emergere campioni in diverse discipline. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - RUN2U 20ª puntata: Sergio Baldo perno delle Fiamme Oro Atletica, tra talenti e passione sportiva

Sergio Baldo nominato Presidente della FIDAL Veneto; Atletica leggera, stagione di successi per le Fiamme Oro; Elezioni Regionali FIDAL: l'opposizione conquista Lombardia e Veneto, la maggioranza tiene in Liguria e Lazio.

Baldo, il trevigiano che ha tesserato Jacobs nelle Fiamme Oro: «Nessuno si era accorto di lui, l'ho aiutato ad uscire dalla buca» - Per capirsi, non era Andrew Howe né Larissa Iapichino, talenti assoluti che anche un cieco vedrebbe nati per il salto in lungo. Lo riporta ilgazzettino.it

Sergio Baldo guida l’atletica veneta: è il nuovo presidente del Comitato regionale della Fidal - L’atletica veneta volta pagina e sceglie un dirigente trevigiano per affrontare le sfide del nuovo quadriennio olimpico. Da ilgazzettino.it

Assemblea: Baldo e Uguagliati for president - i candidati alla presidenza del Comitato regionale della Fidal per il quadriennio ... Segnala fidal.it