Ogni mattina a Bologna, l’energia e la passione si accendono prima del sorgere del sole. La Run 5.30, ormai simbolo di una città che ama sfidarsi e vivere la corsa, torna a infiammare le strade del centro con migliaia di atleti pronti a conquistare l’alba. È un momento di pura adrenalina, divertimento e condivisione. E questa giornata si prospetta ancora più memorabile, pronta a scrivere nuove emozioni nel cuore di Bologna.

Bologna, 13 giugno 2025 - La Bologna che ama la corsa e le sfide si sveglia prima dell’alba. Perché quando albeggia bisogna già essere in Piazza del Nettuno: c’è la Run 5,30, la funzione laica che, da 13 anni, ipnotizza Bologna e i suoi runner. Sono cinquemila, forse qualcuno di più, che rispondono all’appello degli organizzatori di Ginger ssd che può contare sull’apporto e la logistica fornita dall’ Uisp. Ginger ssd sono Sabrina Severi e Sergio Bezzanti - lo sbandieratore che dà il via e aspetta, uno per uno, tutti i podisti -, l’Uisp è rappresentata da Donatella Draghetti e Gino Santi. C’è anche l’amministrazione comunale in prima fila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Run 5.30 a Bologna, in 5.000 di corsa all’alba per le vie del centro. Prodi: “E’ follia e divertimento”

